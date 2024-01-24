Казахстан идёт по пути Украины

На днях произошло вполне себе прецедентное событие: Тина Канделаки написала у себя в телеграме, что Казахстан идёт по пути Прибалтики и Украины и медленно, но верно продолжает вытеснять русский язык на государственном уровне.
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