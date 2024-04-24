Во Владивостоке сегодня завершается отопительный сезон

Сегодня, 24 апреля, планируют завершить отопительный сезон во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания главы Владивостока Константина Шестакова с ресурсоснабжающими организациями.
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