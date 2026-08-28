Vandalism suspects protesting 'Gaza Riviera' plan prosecuted as terrorists

British prosecutors allege protesters facing charges of vandalizing one of U.S. President Donald Trump's golf courses had "a terrorist connection.
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