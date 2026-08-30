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Ежемалина: есть такая ягода, и появилась она совершенно случайно

Ежемалина — гибрид малины и ежевики: выглядит как ежевика, а на вкус ближе к малине. Рассказываем, откуда она взялась, чем полезна и кому её лучше есть с осторожностью.

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