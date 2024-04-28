В Москве открылась выставка фотографий «Магия природы»

В московской Галерее классической фотографии открылась выставка «Магия природы». Экспозиция представляет собой коллекцию около 80 фотографий Михаила Флинта — ученого, путешественника и фотохудожника, занимающего должность научного руководителя направления «Экология морей и океанов» в Институте океанологии РАН, сообщает «Российская газета».