Получены новые данные о наемниках, воюющих на стороне Украины, среди них израильтяне

HotRS

Неужели Вы думаете, что США будут сидеть на пятой точке и спокойно наблюдать за всеми этими движениями? В общем, ради мира во всем мире мы готовы уничтожить все человечество.А теперь смотрите. Военные базы США в ЛА. Голубой цвет нет баз, красный более 7.