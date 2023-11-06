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Получены новые данные о наемниках, воюющих на стороне Украины, среди них израильтяне

Получены новые данные о наемниках, воюющих на стороне Украины, среди них израильтяне

В ходе совместной работы с оперативными службами и Минобороны РФ получены новые данные, касающиеся вербовки и участия наемников в боевых действиях, речь идет о гражданах Израиля, Дании, Грузии.

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Комментарии
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Геннадий
...или в посольства!!
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3 час.
Г
Геннадий
👍❗👍
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3 час.
HotRS
Неужели Вы думаете, что США будут сидеть на пятой точке и спокойно наблюдать за всеми этими движениями? В общем, ради мира во всем мире мы готовы уничтожить все человечество.А теперь смотрите. Военные базы США в ЛА. Голубой цвет нет баз, красный более 7.
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3 час.

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