PNAS: У червей-паразитов в пресных водоемах обнаружили касту солдат-защитников

Исследователи Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете в Сан-Диего открыли, что колонии пресноводного паразита Haplorchis pumilio, опасного для человека, могут производить касты особей-солдат подобно некоторым видам насекомых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии