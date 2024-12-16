Агентство автомобильного транспорта информирует о сроке действия разрешений на 2024 год

Национальное агентство автомобильного транспорта информирует операторов автомобильного транспорта о сроке действия многосторонних и разовых разрешений на международные автомобильные перевозки грузов и людей на 2024 год: Многосторонние разрешения BSEC и TRACECA, а также разовые разрешения иностранных государств, полученные на 2024 год, действительны до 31 января 2025 года.