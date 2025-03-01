Война давно стала морской: Крым отбили, последовали новые угрозы. Чем ответим?

Научно-исследовательское судно затонуло в Новороссийске. "У СВО, даже помимо атак на Крым, появилось еще одно измерение противостояния именно боевого и всех сопутствующих с ним", - указал военный обозреватель Пинчук.
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