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Илья Резник раскрыл тайны бежавших из России "звёзд"

Илья Резник раскрыл тайны бежавших из России "звёзд"

Илья Резник – выдающийся отечественный поэт, сделавший из многих артистов настоящих звёзд. Его песни принесли популярность и ныне ярой русофобке Лайме Вайкуле, и бежавшей за мужем-иноагентом от "холопов" Алле Пугачёвой.

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