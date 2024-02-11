Илья Резник – выдающийся отечественный поэт, сделавший из многих артистов настоящих звёзд. Его песни принесли популярность и ныне ярой русофобке Лайме Вайкуле, и бежавшей за мужем-иноагентом от "холопов" Алле Пугачёвой.