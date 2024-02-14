Уткин предположил, что «Атлетико» может выиграть Лигу чемпионов

Журналист Василий Уткин назвал своего фаворита на победу в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне-2023/24. «Мне кажется, что в этом сезоне Лигу чемпионов может выиграть команда, которая не входит в первый ряд фаворитов.
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