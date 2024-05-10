Бастрыкин заинтересовался абсурдной ситуацией в Любино, где жители сами отремонтировали дорогу, а власти требуют привести ее в прежний вид.
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Бастрыкин заинтересовался абсурдной ситуацией в Любино, где жители сами отремонтировали дорогу, а власти требуют привести ее в прежний вид.