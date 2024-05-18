Волчанск: Русские планируют крупный прорыв - или всё это обманный манёвр?

Противник начал распространять фейки о том, что армии России не удаётся продвинуться в Волчанске. А на уровне украинских инсайдеров и вовсе говорят о том, что штурм города может быть обманным манёвром… Однако спорить с тем, что ВС России освобождают одну улицу за другой в Волчанске просто бессмысленно.