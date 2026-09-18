Адвокат заявил, что организаторы шоу Канье Уэста могут получить до 10 лет тюрьмы

Организаторы шоу американского рэпера Канье Уэста в Петербурге могут столкнуться с уголовной ответственностью и получить наказание вплоть до 10 лет тюрьмы, заявил адвокат Александр Бенхин.
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