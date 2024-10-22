В Курской области осудят семерых солдат ВСУ

Уголовное дело открыто на семерых солдат 103-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины за преступления, совершенные в составе группы в Курской области, 22 октября сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК РФ.
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