Глава ФСБ Бортников: Киев перешел к тотальному террору

Киевский режим перешёл к тотальному террору из-за неудач в зоне боевых действий. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
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