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Иркутск Сегодня

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Почти 4,5 тысячи детей пострадали от укусов клещей в Иркутской области с начала сезона

В Иркутской области продолжается сезон активности клещей, и цифры этой весны и лета тревожные. С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали уже 19 252 жителя региона, в том числе почти 4 400 детей.

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