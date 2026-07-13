Почти 4,5 тысячи детей пострадали от укусов клещей в Иркутской области с начала сезона

В Иркутской области продолжается сезон активности клещей, и цифры этой весны и лета тревожные. С начала эпидемического сезона от укусов клещей пострадали уже 19 252 жителя региона, в том числе почти 4 400 детей.
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