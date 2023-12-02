Россия в сентябре вернулась в пятерку лидеров по экспорту зерна в ЕС

Евросоюз закупил в сентябре рекордный объем зерна в России с начала полномасштабных боев на Украине. Больше всех других стран зерна в Европу поставляет Киев — в десять раз больше МосквыФото: Кирилл Брага / РИА Новости Россия в сентябре экспортировала рекордный объем зерна в страны Евросоюза за полтора года — с марта 2022 года, следует из статистики Евростата, подсчитали «РИА Новости».