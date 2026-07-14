Треть проб воды в зонах затопления не соответствует санитарным требованиям

Затопление территорий в Свердловской области отрицательно сказывается на качестве питьевой воды в населенных пунктах и ведет к увеличению риска инфекционных заболеваний, в том числе – дизентерии и гепатита А.
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