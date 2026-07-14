РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

351 подписчик

Треть проб воды в зонах затопления не соответствует санитарным требованиям

Треть проб воды в зонах затопления не соответствует санитарным требованиям

Затопление территорий в Свердловской области отрицательно сказывается на качестве питьевой воды в населенных пунктах и ведет к увеличению риска инфекционных заболеваний, в том числе – дизентерии и гепатита А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии