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Лавров: Россия и Китай относятся друг к другу как к приоритетным партнерам

Лавров: Россия и Китай относятся друг к другу как к приоритетным партнерам

Москва и Пекин относятся друг к другу как к приоритетным партнерам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам девятой международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху".

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