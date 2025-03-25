Меркурис: делегация Киева в Эр-Рияде хотела сорвать договорённости России и США

Украинская делегация прибыла в Эр-Рияд, чтобы сорвать договорённости России и США, достигнутые во время телефонного разговора российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, считает британский аналитик Александр Меркурис.
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