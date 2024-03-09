В Кардымовском районе поздравили матерей и жён бойцов СВО

Глава Кардымовского района Смоленской области Олег Смоляков, сенатор РФ Артём Малащенков, председатель районного Совета депутатов Игорь Горбачев и работники администрации поздравили жительниц Кардымовского района, которые ждут с фронта своих сыновей и мужей.
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