UBS видит потенциал роста швейцарских акций

Аналитики UBS Switzerland AG сохраняют позитивный взгляд на перспективы швейцарского фондового рынка и считают, что Swiss Market Index (SMI) способен продолжить рост во втором полугодии 2026 года после повышения более чем на 10% за первые шесть месяцев.
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