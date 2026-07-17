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UBS видит потенциал роста швейцарских акций

UBS видит потенциал роста швейцарских акций

Аналитики UBS Switzerland AG сохраняют позитивный взгляд на перспективы швейцарского фондового рынка и считают, что Swiss Market Index (SMI) способен продолжить рост во втором полугодии 2026 года после повышения более чем на 10% за первые шесть месяцев.

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