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Три новые ракеты готовятся выйти в космос: Relativity Space, Rocket Lab и PLD Space перешли к ключевым испытаниям

Три новые ракеты готовятся выйти в космос: Relativity Space, Rocket Lab и PLD Space перешли к ключевым испытаниям

Terran R, Neutron и Miura 5 проходят проверки двигателей, топливных баков и стартовой инфраструктуры перед первыми орбитальными запусками в 2026 годуПока основное внимание космической отрасли приковано к испытательной программе Starship, сразу 3 компании сообщили о важных этапах подготовки собственных орбитальных ракет, первые пуски которых запланированы в 2026 году.

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