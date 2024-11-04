В Крыму прошла «Ночь искусств» на тему «Россия объединяет», 4 ноября сообщает телеканал «Крым 24». На территории Неаполя Скифского каждый желающий смог освоить навыки фехтования, а также перенестись на десятки веков назад в эпоху римских легионеров.