В 2024 году Астраханская область восстановила 27 соцобъектов в подшефном районе ЛНР

А также подготовила к зиме газо- и водопроводные сети. Губернатор Игорь Бабушкин провел совещание в ситуационном центре региональной администрации по итогам работы Астраханской области в прошлом году на территории подшефноого Кременского района Луганской народной республики в плане восстановления объектов социальной сферы.