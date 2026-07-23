Перспективы роботизации столичных предприятий обсудили в столице

В Правительстве Москвы прошел круглый стол с участием заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой, а также поставщиков и интеграторов роботизированных решений.
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