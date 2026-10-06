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ФедералПресс

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Экс-глава района Башкирии лишился более 500 земельных участков

Экс-глава района Башкирии лишился более 500 земельных участков

УФА, 6 октября, ФедералПресс. Суд обратил в доход государства более 560 земельных участков, принадлежавших бывшему главе администрации Иглинского района Башкирии Ришату Исхакову и его близким родственникам.

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