БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Транс» здорового человека: В Измаиле парень под видом женщины помогал уничтожать нацистов

«Транс» здорового человека: В Измаиле парень под видом женщины помогал уничтожать нацистов

Павел Бадаев.   В Измаиле Одесской области гестаповцы задержали девушку, которая оказалась… совсем не девушкой.

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