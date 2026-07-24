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Царьград

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Совфед уравнял участников КТО с бойцами СВО в социальных гарантиях

Совфед уравнял участников КТО с бойцами СВО в социальных гарантиях

Совет Федерации одобрил закон о приравнивании участников КТО в приграничных областях к бойцам СВО. Документ, разработанный по поручению президента, гарантирует равные права и льготы защитникам Белгородской, Курской и Брянской областей.

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