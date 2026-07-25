Токаев: Казахстану и России отведена ведущая роль в логистике Евразии

Новости внутренней и внешней политики в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, заявил, что Казахстану и России самой судьбой отведена ведущая роль в формировании транспортно-логистической архитектуры евразийского континента.