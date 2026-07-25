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Токаев: Казахстану и России отведена ведущая роль в логистике Евразии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на XXII Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, заявил, что Казахстану и России самой судьбой отведена ведущая роль в формировании транспортно-логистической архитектуры евразийского континента.

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