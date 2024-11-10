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Царьград

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Бригада разбита, "лишились" сразу нескольких районов: Генштабу пришлось объясниться - заговорили о диверсии

Новости с фронта знатные - 82-я бригада ВСУ разбита, а сами украинцы разом "лишились" сразу нескольких районов из-за работы РЭБ.

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