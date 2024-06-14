Медсестру уволили с позором за то, что она выпила в больнице две таблетки от головной боли

32-летняя Франческа Морган работала дежурной медсестрой в одной из больниц Ливерпуля. Прямо во время смены у нее дико разболелась голова, и женщина взяла из аптеки больницы таблетку, чтобы избавиться от боли, — обычный парацетамол.