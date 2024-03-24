Сделали гору печенья из простых продуктов: бюджетный десерт к чаю

Гору печенья дома можно приготовить из самых простых ингредиентов — не нужны даже яйца. Обычно про такое лакомство хозяйки говорят «десерт из ничего» – потому что в основе только мука, вода и немного сметаны.
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