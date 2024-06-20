Мастерская Лу Баня в Казахстане готовит технические кадры

20 июня, «Жэньминь жибао» онлайн -- 11 июня группа корреспондентов газеты «Жэньминь жибао» и СМИ Казахстана в рамках пресс-тура Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» прибыла в Усть-Каменогорск, центр Восточно-Казахстанской области, где сделала репортаж о местной мастерской Лу Баня.