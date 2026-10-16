Новым собственником игровой студии «Леста», которая издаёт в России «Мир танков» и «Мир кораблей», стала компания АО «Промышленные сооружения».
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