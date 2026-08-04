На Шаморе вырастет первый многоквартирный дом: подробности о проекте

ВЛАДИВОСТОК, 4 августа, ФедералПресс. Застройка пляжа Шамора во Владивостоке переходит от курортного к многоквартирному: компания «Ривьера» получила разрешение на строительство семиэтажного жилого дома на 186 квартир.
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