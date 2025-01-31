Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Лариса Козлова
    Это про этих нелюдей Москалькова рассказывает, как они "помогают" русским?!!! И ведь этих упырей даже не расстреляют,...Специально для жа...
  • Владимир Рудыч
    👍Специально для жа...
  • valeriy
    полное, тотальное уничтожение, возврат всей территории чтоб даже через сто лет эта гниль не проросла...Специально для жа...

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Оказывается раздача квартир "понаехавшим' - далеко не изобретение 2024 года. Последние года - это явление массовое в Подмосковье

Здравствуйте, уважаемые читатели. Я наверное никого не удивлю если скажу последние несколько месяцев в нашей стране произошло сразу несколько крупных скандалов с массовой раздачей квартир так называемым новым "россиянам".

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