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Дрон ударил по промышленной зоне под Москвой! В Домодедово запретили использовать воду из реки

Дрон ударил по промышленной зоне под Москвой! В Домодедово запретили использовать воду из реки

После атаки БПЛА в Домодедово произошла утечка химических веществ: жителей предупредили об опасности использования воды В индустриальном парке «Южные ворота» в городском округе Домодедово Московской области после атаки беспилотника зафиксировали утечку химических веществ.

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