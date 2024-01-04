НАСА сообщило о возможности столкновения астероида 2007 FT3 с Землей в 2024 году

За последний месяц несколько новостных агентств пытались заставить всех поверить в это.НАСА сообщило о минимальной возможности столкновении астероида 2007 FT3 с Землей в 2024 году, в то время как несколько новостных агентств пытались заставить всех поверить в это, сообщает Indy100.