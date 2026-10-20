«Чуйка 4.5.0»: на Украине презентована усовершенствованная версия детектора БПЛА Украинская компания BlueBird Tech похвасталась новой усовершенствованной версией прибора, предназначенного для сканирования воздушного пространства и раннего обнаружения БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Переступить черт...
- Медведев предложи...
- Эксперты зафиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым