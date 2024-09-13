1K прочтений Вчера Пока командование ВСУ и главком Сырский продолжают бездумно отправлять «на мясо» свои подразделения, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Запад».
Кому награды, а кому – выволочка. Андрей Белоусов впервые приехал в зону СВО
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Z
Zoya
С высоты своих лет я теперь понимаю и Сталина и Берия
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2 час.
Аудрюс
Да откуда у вас информация о боевых заслугах Пригожина? Если честно, я вообще не могу понять как он стал владельцем ЧВК? С таким криминальным прошлым и владелец Частной ВОЕННОЙ Компании! У нас отсидевшим разрешение на покупку охотничего оружия в полиции не дают, а тут... Скорее всего он был как бы официальным руководителем, а основное руководство было в тени, личные дела, которых, находились где-то в кабинетак БОЛЬШИХ начальников... А имя Пригожин себе сделал имея собственных корреспондентов и каналы для слива информацию... Достаточно вспомнить когда и где появилось имя Пригожина.. Ведь тогда чуть ли не каждый день в интернете печаталось, что Пригожин там, Пригожин сделал то, побывал на похоронах погибшего, родителям которого подарил свою машину... Рекламу он себе сдедал отличную, видать его имиджмейкеры тогда славно потрудились.. А ведь он сам ни в одном бою не учавствовал, ни один план не разрабатывал... Зато с успехом заключал контракты с МО на поставку различных товаров начиная от ниток, сапог, продуктов питания и заканчивая различной техникой... Интересно то, что сам он производителем этих товаров не являлся...
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1 час.
Nikolay Zakharov
Спорить с Вами о полезности Пригожина не буду, возможно,что так оно всё и было как Вы описываете,но то,что Пригожин смог организовать интересы России в Африке и освобождение Бахмута и Соледара из бесшабашно отчаянных людей,не щадящих себя в боях,это прямая его заслуга,которую оспаривать никому не нужно.Я уверен,что не каждому дано такое сделать, поэтому хула на него простым народом не приветствуется,он останется в нашей памяти настоящим героем.
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1 час.
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