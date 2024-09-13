Кому награды, а кому – выволочка. Андрей Белоусов впервые приехал в зону СВО

Аудрюс

Да откуда у вас информация о боевых заслугах Пригожина? Если честно, я вообще не могу понять как он стал владельцем ЧВК? С таким криминальным прошлым и владелец Частной ВОЕННОЙ Компании! У нас отсидевшим разрешение на покупку охотничего оружия в полиции не дают, а тут... Скорее всего он был как бы официальным руководителем, а основное руководство было в тени, личные дела, которых, находились где-то в кабинетак БОЛЬШИХ начальников... А имя Пригожин себе сделал имея собственных корреспондентов и каналы для слива информацию... Достаточно вспомнить когда и где появилось имя Пригожина.. Ведь тогда чуть ли не каждый день в интернете печаталось, что Пригожин там, Пригожин сделал то, побывал на похоронах погибшего, родителям которого подарил свою машину... Рекламу он себе сдедал отличную, видать его имиджмейкеры тогда славно потрудились.. А ведь он сам ни в одном бою не учавствовал, ни один план не разрабатывал... Зато с успехом заключал контракты с МО на поставку различных товаров начиная от ниток, сапог, продуктов питания и заканчивая различной техникой... Интересно то, что сам он производителем этих товаров не являлся...