Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • sergo galin
    может ты слова действием подтвердишь и поедешь на фронт ? воевать все горазды на диване за компомВозможные угрозы ...
  • Сергей Иванов
    Утопить и все.На Украине продал...
  • Владимир Алтайцев
    А  ты, падаль, так  мира  жаждешь, подонок? То  есть, таким мразям  мир  позарез нужен с нацистамит чтобы  лечь под  ...Возможные угрозы ...

Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Раскрыты новые детали вокруг скандала в Пентагоне

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг факт нового скандала с чатом Signal, согласно которому глава ведомства Пит Хегсет делился секретной информацией в беседе, в которой состояли его супруга, брат и личный адвокат.

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