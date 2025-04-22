Как диагностировать неисправности фена: выявление электронных проблем Татьяна СоломонСовременная бытовая техника, в частности фены, активно используется каждый день, поэтому поломка этого прибора нередко становится причиной неудобств и стрессов.
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