Удары советскими ракетами по объектам в Одессе и кто уничтожен в Харькове: Сводка по специальной военной операции на Украине на утро 20 января 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем военном конфликте, позиции украинских ПВО в Одессе подверглись ударам ракетами советского производства.
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