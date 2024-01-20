Удары советскими ракетами по объектам в Одессе и кто уничтожен в Харькове: Сводка по специальной военной операции на Украине на утро 20 января 2024 года Юлия СоколоваВ недавнем военном конфликте, позиции украинских ПВО в Одессе подверглись ударам ракетами советского производства.