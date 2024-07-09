Тайна созвездия Центавра: в космосе наблюдают признаки внеземной цивилизации Ольга ВайленкоНа загадочной звезде обнаружены вещества, которые не встречаются ни в земной природе, ни где-либо в космосе, а производятся только искусственно: в ядерных реакторах или при взрывах бомб.