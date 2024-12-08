Сирия, итоги. Во что обойдется России крах режима президента Асада

Итак, Сирия все-таки пала, окончательно и бесповоротно. Отложенное военным вмешательством со стороны Ирана и России крушение режима президента Башара Асада произошло, поскольку самостоятельно официальный Дамаск не смог продержаться и двух недель.
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