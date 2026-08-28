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ПНИПУ: новая программа, которая находит самые опасные для здоровья районы городов

ПНИПУ: новая программа, которая находит самые опасные для здоровья районы городов

Ученые Пермского Политеха и Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения создали уникальную для России программу, которая выявляет в городах самые опасные для здоровья зоны, объединяя экологические и медицинские данные в одной системе.

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