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Ужаснувшись масштабами коррупции, США спустили своих «сторожевых псов» на министра обороны Украины

Ужаснувшись масштабами коррупции, США спустили своих «сторожевых псов» на министра обороны Украины

На Украине разгорелся очередной громкий коррупционный скандал, связанный с обеспечением ВСУ. Скандал настолько громкий, что теперь, как о неизбежности, говорят, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост и отправиться послом в Лондон.

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