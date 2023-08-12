Ужаснувшись масштабами коррупции, США спустили своих «сторожевых псов» на министра обороны Украины

На Украине разгорелся очередной громкий коррупционный скандал, связанный с обеспечением ВСУ. Скандал настолько громкий, что теперь, как о неизбежности, говорят, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост и отправиться послом в Лондон.