В Архангельске обсудили перспективы инклюзивного туризма

Речь об этом пошла на круглом столе «Социальный туризм как инструмент повышения уровня доступности туристической привлекательности региона»В мероприятии приняли участие представители Центра развития туризма и культуры Архангельской области.
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